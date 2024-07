Stoltenberg kommenteeris Poola ideed Ukraina abistamiseks sõjas

«NATO poliitika on muutumatu - me ei osale selles konfliktis ja me ei saa selle osaks. Me toetame Ukrainat Venemaa lennukite hävitamisel, kuid NATO ei osale otseselt,» rõhutas peasekretär.

«Oleme sellest Poolast alguse saanud mõttest juba pikka aega rääkinud. Sellest mõttest NATO vastusest raketirünnakutele, kui tegu on rakettidega, mis suunduvad Poola poole ja on endiselt Ukrainas, et neid alla tulistada. Mitte ootama, et nad lendaks NATO alale, vaid Ukraina kohal. Ja see tundub täiesti loogiline,» ütles Tusk Poolas ühispressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.