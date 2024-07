KLAVERITÜLI PEALINNAS Õpetaja kahtlustab ametikaaslast loata kopeerimises

Kümnendi eest oma klaverikooli asutanud Reet Lantson, kes on töötanud ka audiitorina, avastas, et tema juures viis aastat tagasi tööd saanud õpetaja on rajanud oma kooli, mille õppekava sarnaneb tema kooli omaga, ning kasutab laste õpetamisel metoodikat, mille tema on Eestis väljatöötanud.