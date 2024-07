Üle 350 talu ootavad avatud talude päeval külastajaid

«Võimalust tutvuda maaeluga on väga vaja selleks, et noored sooviksid õppida põllumajandusega seotud erialasid ning näeksid põllumajandusettevõtlust ja maal elamist perspektiivika valikuna. Avatud talude päev on suurepärane võimalus luua ja säilitada sidet maaeluga,» ütles regionaalminister Piret Hartman.