Žorini hinnangul tähendab patsifism tänapäeval otsest abi Venemaale

Žorini sõnul ei saa olla patsifist riigis, mida on rünnatud.

«See on lihtne - te kas võitlete või alistute,» avaldas sõjaväelane arvamust.

Major kritiseeris ka mõningaid Ukraina blogijaid, kes on ise sõjast väga kaugel ja avaldavad kahjulikke arvamusi.

«Loodan, et siin piisab vestlusest õiguskaitseorganitega. Peame tegema tööd elanikkonnaga, sest Venemaa propaganda toimib kohati tõhusalt,» hoiatas Žorin.

Ukraina on alustanud jõulist sõjaväkke värbamise kampaaniat, mille eest paljud sõjaväekohuslased üritavad välismaale põgeneda.

Piirivalve teatel on ainuüksi sel aastal riigi läänepiiriks oleva Tõsa jõe ületamisel hukkunud üle kümne inimese. Piirivalve on viimastel kuudel kinni pidanud kümneid inimesi, kes on üritanud salaja riigist lahkuda.