Bideni hinnangul on tema vaimne teravus päris hea

«Aga esitaks olen ma vaid kolm aastat vanem, kui Donald Trump. Ja teiseks on mu vaimne teravus olnud päris kuradima hea,» sõnas president.

Biden ütles esmaspäeval antud intervjuus ühtlasi, et tunneb end USA Salateenistusega turvaliselt ja kiitis agente oma eluga riskimise eest Trumpi mõrvakatse ajal.

Valge Maja oli enne seda teatanud, et Ühendriikide president usaldab endiselt USA Salateenistuse juhatajat, kuid agentuuril seisab pärast Trumpi mõrvakatset siiski ees intensiivne kontroll.

«Jah,» vastas pressisekretär Karine Jean-Pierre ajakirjanike küsimusele, kas Kimberly Cheatle on säilitanud Bideni usalduse. Jean-Pierre lisas, et USA Salateenistus teeb juhtunu kõigi asjaolude selgitamiseks tõsist tööd.

«Ma hakkan temaga vaidlema, me leppisime kokku, septembris,» ütles USA president intervjuus.

Biden ütles enne seda, et vabariiklaste asepresidendikandidaat J.D. Vance on sisulistes küsimustes Donald Trumpi kloon.

President kordas, et poliitiliste vaadete osas ta meestes vahet ei näe.

New York Times teatas samal ajal, et Bideni kampaaniameeskond on vastu võtnud meediakanali CBS ettepaneku asepresident Kamala Harrise ja J.D. Vance'i valimisväitluse korraldamise osas.