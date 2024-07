Lühises nõudepesumasin käivitas kaubanduskeskuses päästeaktsiooni

Eile kell 16.54 teavitati häirekeskust, et Saue vallas Alliku külas Instituudi teel asuvas kaubanduskeskuses on käivitunud tulekahjualarm.

Siim Palu rääkis, et poe personal käitus õigesti, kui hakati keskusest inimesi evakueerima. «Kui tegu oleks olnud suure hoonepõlenguga, siis prioriteet on alati inimesed hoonest välja tuua ja päästa nende elud. Kui see on tehtud, siis saavad päästjad keskenduda kiiresti tulekahju kustutamisele. Võib öelda, et nii süsteemid kui ka personal töötasid eile nii nagu vaja,» ütles Palu.