«Reformierakonnal on Tallinnas tugev meeskond, konkreetne ja selge nägemus, kuidas linna arendada. Olles suvel pidanud oma valijatega pikalt nõu, jõudsin järeldusele, et Reformierakonnaga ühinedes saan kõige paremini jätkata nii endale kui enda valijate jaoks oluliste teemade eest seismist Tallinna linnavolikogus. Minu varasemad väärtused ja vaated ei ole muutunud, jään neile kindlaks, kuid Reformierakonna liberaal-demokraatlik ideoloogia kattub paremini minu seisukohtadega,» sõnas Riibe pressiteate vahendusel.

Samuti märkis Riibe, et järgmiste kohalike valimisteni jäänud nappi aega tuleb kasutada targalt, et panna alus suurematele ettevõtmistele ja uutele algatustele Tallinna linnas. «Selleks, et töö ei jääks pooleli, plaanin kandideerida Reformierakonna ridades Tallinna linnavolikokku ka 2025. aasta kohalikel valimistel,» sõnas Riibe.

«Meil on väga hea meel, et Jaanus otsustas meiega liituda. Jaanus on kogenud poliitik, olles juhtinud pikalt nii Kristiine kui ka Lasnamäe linnaosavalitsusi,» ütles Pere. «Lisaks juhtimiskogemusele on tal magister nii tööstus- ja tsiviilehituses kui ka infotehnoloogias,» lausus Pere ja lisas, et Reformierakonna uks on avatud kõigile, kes soovivad pealinna elu arenguks ise midagi ära teha.