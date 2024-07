Tallinna esimene elektrijaam alustas taas elektritootmist

Tööde käigus paigaldati kokku 188 päikesepaneeli koguvõimsusega 68,6 kW, mis toodab Energia avastuskeskusele aastas ligikaudu 63 MWh elektrienergiat. Enefiti päikeseenergia ja salvestuslahenduste teenusejuht Mikk Tootsi sõnul on paneelide paigaldamine suurepärane näide sellest, kuidas ajaloolised hooned saavad kasu tänapäevastest tehnoloogiatest ja lahendustest.

«Energia avastuskeskus tarbib kohapeal umbes 60% toodetavast energiast ehk 38 MWh, ülejäänud osa müüakse võrku. Suurim võit tekib just kohapeal toodetud energia tarbimisega, sest nii ei pea ostma sama energiakogust võrgust koos võrgutasudega. Paneelid toovad keskusele aastase säästu keskmiselt 10 000 eurot ning hoiavad kokku umbes 76 tonni CO2 heitmeid aastas,» ütles Tootsi.

«Meil on hea meel, et saame toetada Energia avastuskeskust ja nende hariduslikku missiooni loodus- ja reaalteaduste õppimise edendamisel ning energeetikaalaste teemade ühiskonnale laiemal tutvustamisel,» lisas ta.

Energia avastuskeskuse arendusjuhi Aare Baumeri sõnul tervitab meeskond võimalust hakata Tallinna esimeses elektrijaamas taaskord elektrit tootma, sel korral enamasti enda tarbeks. Ta tõdes, et taastuvenergia teemasid on plaanis järjest enam ka haridusprogrammidesse kaasata.

«Energia avastuskeskus on alati olnud koht, kus teadus ja tehnoloogia kohtuvad, ning nüüd saame oma külastajatele näidata, kuidas taastuvenergia võib olla osa igapäevaelust. Viimati toodeti selles majas elektrit aastal 1979, mis tähendab, et tootmise paus on olnud 45 aastat. Paneelide abil toodetud energia aitab vähendada meie tegevuskulusid, võimaldades keskenduda haridusprogrammide arendamisele ja täiustamisele,» märkis ta.