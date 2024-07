Kelmid tegutsevad Mehed kaotasid kokku 24 000 eurot

Üks petuskeemi ohvritest, 54-aastane mees avaldas, et temale näiliselt LHV pangast saabunud e-kirjas paluti uuendada kontaktandmeid. Heauskne mees vajutas kirjas olevale lingile ja logis panka sisse. Seejärel avastas ta, et tema kontolt on läinud võõrale kontole 4251 eurot.