Rahvastikuteadlane: laste sündimus on langenud kahanemisspiraali

Kõige halvem kuu sündide poolest oli märts, kui Eestis registreeriti vaid 746 sündi ning ka aasta varem oli märts miinuspoole tipus 756 sünniga. Juunis oli sünde rohkem – 801, kuid võrreldes eelmise aasta juuni 915 uue ilmakodanikuga on vähenemine ikkagi märkimisväärne.

Tallinna Ülikooli rahvastikuteadlane Allan Puur ütles neid arve kommenteerides, et Eesti on väike riik, mistõttu ühekuulisi muutusi ei tasu väga suureks uudiseks puhuda, sest nende puhul on juhuslike kõikumiste roll suur. Tema soovitusel tuleks vaadata pigem sündide arvu alates kalendriaasta algusest ehk siis poole aasta kaupa. Juunis saame tema sõnul vaadata seda, kuidas esimese poolaasta sündide arv eelmiste aastate vastavast näitajast erineb.