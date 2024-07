Puukidega levivatesse haigustesse on sel aastal nakatunud pea tuhat inimest

Puukidega levivatesse haigustesse haigestumine on olnud viimastel aastatel kasvutrendis. 2023. aastal registreeriti 4520 puukborrelioosi juhtu, mis on eelneva aastaga võrreldes 47 protsenti enam ning 208 puukentsefaliidi juhtu, mis on samuti 47 protsendi võrra kõrgem näitaja. Vaid mõni aasta tagasi oli haigestumine oluliselt madalam, näiteks 2018. aastal oli 2284 puukborrelioosi juhtu ning 85 puukentsefaliidi juhtu – seda on mullusega võrreldes umbes kaks korda vähem.