Lageraiete tegemine linnurohketes metsades lükati edasi

Keskkonnaamet on koostöös keskkonnaagentuuriga töötanud välja haudelindude asustustiheduse maatriksi . See on osa keskkonnaameti juhisest Eestimaa metsaomanikele kevadsuvisteks raieteks, mille üle tegi amet järelevalvet juuni lõpuni.

Maatriks hindab, et lindude asustustihedus on kõrge kõigis metsatüüpides, kui puistu vanus on suurem kui 100 aastat. Nooremates metsades on see kõrgem loo-, laane-, salu- ja soovikumetsades.