Eesti sai soovituse teabe salastamine paremini tasakaalustada

«Nõustume, et sellist kaalumiskohustust avaliku teabe seaduses sõnasõnalt sätestatud ei ole,» sõnas justiitsminister Madis Timpson (RE) pressiteate vahendusel. «Samas selgitasime ekspertidele, et meil valitsebki seaduses põhimõte, mille kohaselt on teabe avalikkus reegel ja juurdepääsupiirangud avalikule teabele erandid. Juurdepääsupiirangud peavad olema põhjendatud ja nende seadmise õiguspärasust tuleb kaaluda ka teabenõude saamisel. Igal juhul tuleb väljastada see osa teabest, millele juurdepääsupiirangud ei kehti.»