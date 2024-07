Kliimaministeeriumi asekantsler Antti Tooming selgitas eelmisel nädalal Postimehele , et analüüs võtab aega. «Riigiabi teema on hästi kompleksne küsimus ja hindamine, kas see on keelatud või mitte, eeldab väga süsteemset otsavaatamist,» rõhutas ta. «Seal on eri kriteeriume, mille on ette andnud Euroopa Komisjon. Need peab läbi analüüsima. Öelda, kas tegu oli riigiabiga või ei olnud, me täna kindlasti ei suuda.»

«On neli tunnust, mille kõigi täitmine loetakse ebaseaduslikuks riigiabiks: tegemist on avalike vahenditega, on erikohtlemine võrreldes tavapärasega, on valikuline, kes erikohtlemisele ligi pääsevad, ja see kahjustab konkurentsiolukorda. Kui kõik neli aspekti on täidetud, on tegemist ebaseadusliku riigiabiga,» selgitas ta. «Pole kahtlust, et esimesed kolm tingimust olid salajaste erikokkulepete puhul täidetud. Nüüd on küsimus, kas see konkurentsiolukorda mõjutas või mitte. Kas see pani kellegi teise halvemasse olukorda. Seda süvaanalüüsi me ei teinud, kuid võib karta, et pani. Tagajärg on see, et vahe tuleb kinni maksta. Tavaliselt on see ettevõte, kellele nõue esitatakse.»