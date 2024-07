Õngitsuskirjade laines on ennegi ära kasutatud Eestis tegutsevate pankade nimesid. Nüüd on kord jõudnud LHV pangani.

Ringluses olevas petukirjas pöördutakse inimese poole palvega uuendada andmeid. Samuti tuleb sisestada oma PIN-koodid. Kui see on tehtud, tuleb arvutiekraanile kiri, et andmete uuendamine ebaõnnestus ning kui kannatanu avab internetipanga, siis on tema kontolt raha liikunud kelmidele.