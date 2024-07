Vanasadama tramm hakkab sõitma uuel aastal

Kui uut trammiliini ehitama hakati, loodeti, et tramm saab sõita hakata juba 2024 suve lõpus. Uut trammiliini hakkab sõitma senine trammiliin nr 2, mille uueks marsruudiks saab Kopli – Balti jaam – Vanasadam – Uus-Paala. Kui Rail Balticu terminali ehitustööd lõpuks valmivad, hakkab tramm nr 2 sõitma lennujaamani. See peaks juhtuma 2026. aasta jaanuaris ehk aasta peale uue trammiliini käivitumist.

Tulevikus rajatakse Järvani sõnul lennujaama juurde veel üks trammitee haru. «Täiendav trammitee haru lennujaamas aitab ühendada Tallinna kogu maailmaga. Transport on majanduse vereringe, kiired ja mugavad liikumisvõimalused on hädavajalikud kogu riigi arenguks,» sõnas Järvan. «Ülemiste on kiiresti arenev piirkond, kus üha enam liigub nii linnaelanikke kui ka turiste. Praegune investeering täiendava trammitee haru rajamiseks loob võimaluse edaspidi veelgi parandada ühendust lennujaama ja Ülemiste äripiirkonnaga, kuna vajaduse korral saame tulevikus avada sel suunal veel ühe lisaliini.»