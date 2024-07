Vabatahtlikud laiendasid kadunud jetisõitja otsinguid Saaremaani

Otsingud merealal kestsid pimeduse saabumiseni, misjärel jätkati uuesti pühapäeva varahommikul. «Meeste otsimisega tegelesid neil päevil nii Ruhnu vabatahtlik merepääste üksus, PPA kopter, Euroopa mereturvalisuse agentuuri droon kui ka Eesti ja Läti mereväe laevad,» sedastas piirkonnapolitseinik.

Palutakse otsingualal asuvate inimeste abi

Esimene sündmusega seotud positiivne sõnum laekus häirekeskusele pühapäeva, 14. juuli päeval, mil teatati, et üks meestest jõudis ise ujudes pühapäeva hommikuks Ruhnu saarele. Tema abiga täpsustati otsinguala ja jätkati aktiivsete otsingutega kuni esmaspäeva öösel kella kolmeni. «Selleks ajaks oli mereala nii drooni, kopteri kui laevadega kontrollitud, kuid inimest ei leitud, mistõttu lõpetati aktiivsed otsingud merealal,» lisas Tiik.

Üks vabatahtlike poolt levitatav otingukuulutus. Erakogu

Selle nädala alguses, esmaspäeval, jätkasid Ruhnu rannikualal otsingutega Ruhnu vabatahtlikud ning õhtul saabusid saarele Lätist ka kadunud mehe lähedased ja tuttavad, kes vaatasid läbi rannikuäärset ala. Sama päeva pealelõunal kontrollis PPA lennuk veelkord õhust piirkonda, kuid tulemusteta.

Eile, teisipäeval, käisid Tiigi sõnul saarel meest otsimas politseinikud koos vabatahtlikega, kasutades selleks drooni abi. «Õhtuks olid kadunud mehe lähedased eraviisiliselt organiseerinud kopteri, mis taas õhust piirkonda vaatles. Sellega jätkati ka täna ja otsinguala on suurendatud Saaremaa ranniku aladele,» tähendas Tiik.

Piirkonnapolitseinik lisas, et praeguseks on kontrollimisele võetud ka Ruhnust Saaremaa poole jäävad alad. Samuti sõitsid vabatahtlikud eile ja täna Ruhnu ümbrust kajakkidega läbi. «Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse abil oleme palunud jagada infot kadunud inimesest ka piirkonnast mööduvatele laevadele. Kahjuks pole laupäeval merel kadunuks jäänud 38-aastast meest praeguseni õnnestunud leida,» märkis Tiik.

PPA jätkab juhtunu kohta info kogumist ja kontrollib kõiki infokilde, mis võiks aidata meest leida. Samuti suheldakse kadunud mehe lähedastega. «Kindlasti palume kõigil inimestel, kes liiguvad Saaremaa lõunapoolsel rannikualal või Ruhnu ja Saaremaa vahelisel merealal, olla tähelepanelik ning juhul kui märkate midagi, mis võiks olla seotud kadunud mehega, palume anda sellest teada helistades piirkonnapolitseiniku numbril 5568 9621 või hädaabinumbril 112,» ütles piirkonnapolitseinik.

Ühtlasi tänab PPA kõiki vabatahtlikke ja asutusi, kes on panustanud kadunud mehe otsingusesse. «Kuna otsingutes osalevad inimesed ka omal initsiatiivil, siis täpset vabatahtlike otsijate arvu me ei tea, kuid praeguseks on otsingutesse panustanud kindlasti ligi 50 vabatahtlikku,» lisas Tiik. «Suur tänu kuulub sündmusele esimesena reageerinud Ruhnu vabatahtlikule merepäästeüksusele ja teistele Ruhnu inimestele, kes on neil otsingutel seni suurima koormuse saanud.»

Napib koordineeritud tegevust

Viimane hädasignaal tuli kahelt jetisõitjalt 13. juulil kell 13.14, misjärel alustasid tegutsemist Läti ja Eesti otsinguteenistused, aga samuti seniajani kadunud Sergo Tvauri lähedased ja sõbrad. Praeguse analüüsi järgi peetakse tõenäoliseks, et meri võis mehe uhtuda kaldale Saaremaal.

Sõbrad ja lähedased loodavad endiselt, et neil õnnestub Eesti vetes kadunuks jäänud Sergo Tvauri üles leida. Erakogu

Tvauri peresõber Jarolava Tomaševitš lausus Postimehele, et nad pole kaotanud lootust sõpra elusana leida. «Kuigi me pole teda veel leidnud, ei tähenda see, et temaga võiks olla midagi halvasti. Usume, loodame ja otsime teda senikaua, kuni ta on leitud,» ütles Tomaševitš.

Naine pidas oluliseks, et lisaks erinevatele ametkondade ja vabatahtlike poolt korraldatud otsingutele toimuks tõhus infojagamine ka mõlema riigi ajakirjandusväljaannetes. «Mida suurem on edastatava teabe kandepind, seda suurem lootus on teda leida. Eestis leidub väikesaari, kuhu meri võis ta kanda, kuid mille elanikud ei pruugi juhtunuga kursis olla. Ent nende inimeste abi on väga tähtis,» rääkis Tomaševitš.

Ta lisas, et eraisikud on Lätis vastanud nende üleskutsele ning annetanud raha, et rentida nii eilseks kui ka tänaseks ühe helikopteri. Esimene lennuvahend tiirutas eile mitu tundi Ruhnu lähistel, teine lendab samamoodi täna Saaremaa rannikuvete kohal. «Tean, et ka Eesti vabatahtlikud teevad Ruhnus ja Saaremaal väga põhjalikku tööd meid aidates. Samal ajal jätkavad meie inimesed otsinguid piki Läti rannikut,» märkis Tomaševitš.

Naine osutas, et ainus, millest nad praegu väga suurt puudust tunnevad, on otsingul osalevate inimeste tegevuse ühtne, võimalusel mõne riigiameti vastava spetsialisti juhendamine, olgu seda Läti või Eesti poolelt. «Neil on vastav kogemus, millest meil jääb oma käel tegutsedes vajaka. Aga kõik soovivad, et otsingud annaksid tulemuse,» ütles ta. «Riigistruktuurid tegutsevad siis, kui riik ütleb neile, et nad tegutseksid aga võib olla leidub siiski keegi asjatundjatest, kes on nõus kas või vabatahtlikult meile selles osas appi tulema.»