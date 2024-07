Ida-Tallinna keskhaigla nõukogu esimeheks valiti Liina Normet

Liina Normet on Tallinna linnavolikogus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige. Normet on lõpetanud Tallinna ülikooli magistriõppe riigiteaduste erialal ning Tallinna tervishoiu kõrgkooli õenduse eriala. Ta on tervishoiuspetsialistina keskendunud naiste tervise edendamisele.