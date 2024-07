Juuni alguses sooritas 395 haridustöötajat B2-taseme keeleeksami ja 388 haridustöötajat C1-taseme eksami, mis tähendab, et vajaliku keeletaseme saavutas vastavalt 90 ja 70 pedagoogi.

Hoolimata sellest, et kõik õpetajad vajalikku keeletaset kätte ei saanud, jääb Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas optimistlikuks. Tema sõnul on loomulik, et kõik eksamisooritajad vajalikku lävendit esimesel katsel ei ületa.

«Alati on [sooritus] protsent olnud enam vähem sama. Erinevus on selles, et eksamit läksid tegema väga paljud õpetajad. 160 õpetajat tegi ära tasemeeksami, mis on päris korralik number,» ütles ta.

Minister tõdes, et seni on õpetajatele eksamitel enim raskust valmistanud tõsiasi, et C1-tase nõuab laia sõnavara oskust. «Õpetajad tunnevad, et nad ei valda sõnavara valdkonnas, mis ei ole nende erialane valdkond ja nad näevad jänni sõnavara kasutamisega,» ütles ta.