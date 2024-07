Zelenskõi sõnul on sõja õiglaseks lõpetamiseks vaja tugevaid otsuseid

«Töötame selle nimel, et see nädal oleks suhetes meie partneritega tõeliselt produktiivne. Täna kohtusin oma ametkonna ja välisministeeriumi välispoliitika meeskonnaga. Sõja suunamiseks õigele suunale on vaja partnerite tugevaid otsuseid. Ja ma tänan kõiki, kes näitavad üles taolist kohast juhtimist,» ütles riigipea.

«Nad on Ukraina relvajõudude, rahvuskaardi ja piirivalve sõdalased. Enamik inimesi olid tänases vangidevahetuses reamehed ja seersandid, kuid oli ka seitse ohvitser. Paljud neist on saanud raskelt vigastada ja ühel kodumaakaitsjal on vähk. Igaüks saab vajalikku abi. Ja on oluline, et nende meeste seas oli üks, keda peeti kadunuks. Uurime iga sõdalase olukorda ja on õnn leida need, kelle suhtes meil oli kõige vähem lootust,» märkis Zelenskõi.