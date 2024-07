Kadrioru lossi ja pargi sünnipäeva tähistatakse Hispaania rütmides

Kadriorg on ajast aega olnud kultuuride kohtumispaik. Roomast saabunud arhitekti loodud lossi ja pargi projekti teostamisel töötasid siin meistrid Veneetsiast, Stockholmist, Peterburist ja Riiast. Ka praegune Kadriorg on maailmale avatud ning toob kokku palju erinevaid traditsioone. Tänavu suvel pakutakse võimalust rännata Hispaania kunsti radadel, sest Kadrioru kunstimuuseumis on avatud suurnäitus «España Blanca y Negra. Hispaania maastikud Fortunyist Picassoni». Kadrioru lossi ja pargi 306. sünnipäeva rikkalik programm alates põnevatest Lossiaiamängudest kuni suurejoonelise kontsertetenduseni pargi laval tutvustabki killukesi Hispaania maailmast.

Kadrioru pargil ja selles asuvatel muuseumidel on oluline koht Eesti kultuuris ja ka Tallinna elanike igapäevaelus. Kadrioru pargi juhataja Ain Järve rõhutas seda ökoloogilist ja sotsiaalset vastutust: «Pargi eripäraks on selle mitmetahulisus – see on looduse ja inimese sümbioos. Kadrioru park tunnetab ja püüab hoida oma erilist rolli eeskuju andva ja parimaid pargikunsti tavasid rakendava linnalooduse musternäidisena, aga ka linnakultuuris tähtsat osa etendava asutusena.»

Pidustused algavad pühapäeval, 21. juulil Lossiaiamängudega – maastikumänguga, kus jagub meisterdamist, loomingulisi ülesandeid, osavuse proovile panemist ja elamusi kogu perele. Kell 12–16 toimuvaid Lossiaiamänge korraldavad Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Peeter I maja ja lastemuuseum Miiamilla ning kõik tegevused pargialadel muuseumide juures on tasuta.

Kadrioru sünnipäeval, 22. juulil korraldatakse täiskasvanutele ja noortele mitmeid Kadrioru ajalugu ja tänapäeva tutvustavaid ekskursioone. Kadrioru ajaloolist pärandit ja põnevaid seiku mineviku eri kihistustest avavad Peeter I maja eest algavad tuurid «10 000 sammu Kadriorus», Kadrioru pargi liigirohket taimestikku tutvustab aga pargiekskursioon, mille viib läbi Elle Pent. Hispaania kunsti ja kultuuri tutvustavad piletiga eriekskursioonid näitusel «España Blanca y Negra. Hispaania maastikud Fortunyist Picassoni» Kadrioru kunstimuuseumis, tavakülastuseks on muuseum esmaspäeval suletud.

Kadrioru sünnipäevaks on valitud Peeter I välipäevikusse märgitud 22. juuli 1718, mil tsaar Peeter I ja arhitekt Nicola Michetti määrasid tulevase lossi asukoha. Kadrioru kunstimuuseum ja Kadrioru park tähistavad Kadrioru sünnipäeva juba 24. korda.

«Kadriorus peame tähtsaks oma mineviku meelespidamist ja väärtustamist, samas püüame alati ajaga kaasas käia, olla uuenduslikud ja arenevad. Temaatilised suvised pidustused on hea võimalus esitada publikule Kadrioru eri tahke. Näiteks seda, et kunagisest esinduslossist on saanud oluliste rahvusvaheliste näitustega kunstimuuseum ning elitaarsest aiast on kujunenud tallinlaste ja külaliste armastatumaid parke, liigirikka floora ja faunaga looduslik ala keset pealinna,» ütles Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre.