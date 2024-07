Sikkut rääkis, et parlamendikohtade jaotus on pärast valimisi muutunud ning sotsiaaldemokraatide ootus võimuliidu uute läbirääkimiste käigus oli, et ministrikohtade jaotus vastaks parlamendi praegusele seisule.

«Seetõttu on minu arusaam, et kokkuleppele saab jõuda siis, kui sotsiaaldemokraadid saavad ühe ministrikoha juurde,» ütles Sikkut, lisades, et talle teadaolevalt on ka nii kokku lepitud.

Eesti 200 liider Margus Tsahkna ütles seepeale, et personaalia osas pole veel midagi konkreetselt kokku lepitud ehk see, kes ja mida juurde saab, alles veel selgub. «Aga ma arvan, et me jõuame kokkuleppele,» ütles Tsahkna, soovitades kindlasti reedeseid uudiseid jälgida.