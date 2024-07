Linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul on Tallinn ette valmistanud ja loonud erakordselt kuuma ilma korral inimestele toimetulekuks esimesed avalikud jahutuskohad. «Sel suvel piloteerime jahutuskohti Kaja kultuurikeskuses, Salme kultuurikeskuses ja Tondiraba jäähallis ning kuumalaine korral oleks neis kohtades võimekus tagatud 29. juulist,» rääkis Ossinovski. «Jahutuskoht tähendab inimesele talutavat ehk ligi 22 kraadist temperatuuri tagavat ruumi, mis on kõigile hea ligipääsetavusega ja kus on tasuta joogivesi kui ka istumis- ja võimalusel ka lamamiskohad. Jahutuskohad on ligipääsetavad ja avatud kõigile, aga loodud eeskätt eakatele ja sotsiaalselt haavatavatele inimestele, kellel teiste võimaluste puududes võib kuum ilm saatuslikuks saada,» lisas ta.

Linnapea sõnul on tänavu tegemist katseprojektiga, millest lähtub ka linn hädaolukorra lahendamise plaani koostamisel ja järgnevatel aastatel jahutuskohtade töö korraldamisel. «Võttes arvesse nii võimalikke tulevikustsenaariume ning Eestit ja ka Tallinna üha sagedamini tabavaid kuumalaineid, siis peame juba praegu hindama sellega kaasnevaid riske ning olema valmis pakkuma inimestele selleks puhuks leevendavaid toimetulekuvõimalusi,» nentis Ossinovski. «Paljudes riikides on sellisteks jahutuskohtadeks valitud haridus- ja muud munitsipaalasutused, kus on juba vajalikud jahutussüsteemid olemas, kuid paraku Tallinna asutustes enamasti konditsioneeri ei ole. Seepärast ongi meie eesmärgiks, et tulevikus linna renoveeritavatel objektidel tagatakse ka jahutuslahendus, mis võimaldab meil tulevikus jahutuskohtade võrgustikku laiendada üle linna.»

Keskkonnaagentuuri ohtlike ilmastikunähtuste hoiatamisel lähtutakse kolmest ohutasemest, seni on Eestis rakendatud ainult esimest ja teist ohutaset. Tallinna linnaorganisatsioonis vastutab kriisireguleerimise ning linna riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise eest munitsipaalpolitsei amet (mupo). Ka erakordselt kuuma ilma hädaolukorra lahendamise plaani töötab koostöös teiste linna asutuste ja ametitega välja mupo.

Mupo juhataja Aivar Toompere märkis, et linnal on kriisivalmidus ja pädevus olemas ning kriisi juhib sellisel juhul munitsipaalpolitsei amet. «Meil on küll kogemus erinevate kriisidega ja ka nende plaanide koostamisega, kuid nüüd lisandub sellele ka erakordselt kuumadeks ilmadeks vastav kriisiplaan ja tegevuskava. Kuumalaine korral tuleb kaitsta nii ennast kui ka oma lähedasi. Meie kliimas enam kui 25 soojakraadi suurendab kuumarabanduse ohtu, mistõttu sel ajal tasub kõigil olla hoolas ja märgata ka avalikus linnaruumis ringi käies kaaskodanikke ja vajadusel abi kutsuda,» ütles Toompere.