Tallinna mupo juht lahkub ametist

66-aastane Toompere on mupot juhtinud kaheksa aastat ning tema sõnul on see ameti juhi jaoks piisavalt pikk aeg, et midagi ära teha, stabiilsus saavutada ja siis osata õigel ajal teatepulk üle anda.

«Hea on lahkuda, kui ei pea rusikat taskus hoidma, praeguste linnajuhtidega on koostöö olnud väga hea ja meid kureeriv abilinnapea Kaarel Oja on väga mõistlik mees. Meie senine koostöö laabub suurepäraselt. Kahju on lahkuda, sest töö meeldib ja kollektiiv on suurepärane, aga aeg on minna vastu uutele väljakutsetele, seega minu otsus on kindel ja muutmisele ei kuulu,» ütles Toompere kolleegidele saadetud kirjas.

«Seda lahkumise plaani ma vaagisin juba päris pikalt ja eks eelmisel sügisel andis tervis ka tõsise hoiatuse, et tuleb tõmmata pidurit, kogu maailma ei jõua parandada. Mis edasi, ei tea. Võtan päev korraga ja nagu tavaliselt öeldakse, kõigepealt puhkan natuke. Septembri algusse on planeeritud nädalane kalastuspuhkus Ahvenamaal, vot see on tõeline puhkus, kus akusid laadida ja mõtteid koguda tuleviku tegemisteks,» lisas ta.

Ametile uue juhi leidmiseks pole veel konkurssi välja kuulutatud. Toompere lahkumisest kuni uue juhi ametisse määramiseni täidab ameti juhataja ülesandeid juhataja asetäitja Janek Lass.