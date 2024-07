REPORTAAŽ Postimees uuskasutuskeskuses: kas toimetuse mehed saab seal korralikult riidesse panna?

Juba paar päeva varem oli mulle öeldud, et meestele on kaubavalik laos naistekraamiga võrreldes ilmselt väiksem, sest neil on komme oma riided niiöelda lõpuni kanda, ning omakeskis arutasime, et selle osa, mis nende garderoobist ka taaskasutusse jõuab, ostavad ilmselt ära naised, kes oma kappi maskuliinsemat särtsu tahavad tuua. Väike osa kogu valikust, mis kahele stangele välja sorteeritud oli, näitas aga mitmekesisust – olemas olid nii pintsakud, spordisärgid kui ka dressi- ja viigipüksid.