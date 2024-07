Džomolungma vallutanud Eesti alpinistid: mäetippu minekust raskem on sealt allatulek

Everesti tipus käinud mägironijad Krisli Melesk ja Kaspar Eevald. Foto: Sander Ilvest

Mis teid mägedesse tõmbab?

Kaspar Eevald (K.E.): Praeguseks on see esmane never again (ingl k mitte kunagi enam) juba ära kadunud. Tekib igatsus keskkonna järele, mis seal oli. Kuigi nii vaimselt kui ka füüsiliselt väga kõva pingutus, meeldib mulle väga selline psühholoogiline aspekt – sa oled pikka aega surve all ja kui taipad, et tuled sellega toime, tekib täielik rahulolutunne. Hea tunne, nagu mingi keemiline reaktsioon ajus.

Siinkohal võib tuua paralleele sukeldumisega, seal tekib ka paari minuti jooksul, kuni sooritus kestab ja hinge kinni hoiad, sama tunne. Tegelikult viibid sa seal surmavas keskkonnas, kus kõik detailid peavad olema paigas. Just selline tunne, et oled ümbritsetud ohust ja riskist, aga tuled sellega toime.

Arvan, et see on üks osa, kus tunned end ise kangelasena ja saad oma hetkes seda kangelase rolli emotsiooni kogeda.

Teine asi on, et võid kedagi inspireerida, kuigi pelgalt selle pärast ei pea asju tegema. See on pigem kõrvalefekt, mis kordaminekuga kaasneb. Mina alustasin oma Everesti-unistust samamoodi, vaadates ühe kõrgalpinismi filmitegija kaadreid, kus nad olid tuisus ja külmas maskid peas ning suured kombed seljas. Tundsin kohe, et kuulun ka sellisesse stseeni, olukorda, keskkonda, ja et ma tahan olla selles elemendis.

See köidabki ja tirib sind elus ühest hetkest teise edasi. Nii avastad, mis sind tegelikult paelub. Tagantjärgi on ju kihvt vaadata ja mõelda, et kuradi ägedaid asju on ikka tehtud.

Krisli Melesk (K.M.): Mulle meeldib mägede puhul see, et saan olla looduses. Kindlasti on see enese proovile panek, pluss saad iga kord valida [mägede seast järgmiseks ekpeditsiooniks] midagi uut ja huvitavat.