«Jahutuskoht tähendab inimesele talutavat ehk ligi 22 kraadist temperatuuri tagavat ruumi, mis on kõigile hea ligipääsetavusega ja kus on nii tasuta joogivesi kui ka istumis- ja võimalusel ka lamamiskohad. Jahutuskohad on ligipääsetavad ja avatud kõigile, aga loodud eeskätt eakatele ja sotsiaalselt haavatavatele inimestele, kellele teiste võimaluste puududes võib kuum ilm saatuslikuks saada,» selgitas linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).