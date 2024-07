Sigade Aafrika katk hoiab talupidajate närvid pingul

«Kaks neist on leitud Põlvamaal, kaks Valgamaal ja üks Võrumaal,» ütles PTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialist Anne-Ly Veetamm. Põlvamaal leiti korraga 18 surnud metssiga ning kahel näitasid proovid nakatumist. Ta lisas, et juuli keskpaigaks oli

Veetamme sõnul on metssigade omavaheline kontakt tihe, ja kui nad nakatuvad SAKi, võib karta, et varem või hiljem jõuab haigus ka farmidesse. Sigade katku kõrghooaeg on just südasuvel.