Riik kaalub Koidula ja Luhamaa piiripunktide öist sulgemist

Rahandusminister Mart Võrklaev selgitas, et tänaseks on Venemaa ja Valgevenega piirnevaid maismaapiiripunkte suletud juba Soomes, Lätis ja Leedus. «See tähendab, et meie Koidula ja Luhamaa on kui «aken Euroopasse», mille kaudu käib jätkuvalt Venemaa kaubavahetus Euroopaga, ent Eesti huvides ei ole idasuunalise kaubavahetuse soodustamine,» märkis minister.

Tema sõnul tingib muudatuse vajaduse julgeolekuolukord Euroopas ning Ukrainas toimuv Vene sõjaline agressioon. «Piiripunktide töö ülevaatamine tuleneb Eesti riigi 2022. aasta aprillis kinnitatud põhimõttest, et majandussuhted Venemaaga tuleb viia miinimumini, samuti eelmisel aastal vastu võetud sanktsioonipoliitikast,» rääkis Võrklaev.

Ehkki sanktsioonide tõttu on ida kaubaimpordi mahud alates täiemahulise sõja puhkemisest vähenenud, on eksport Venemaale ja teistesse kolmandatesse riikidesse nagu Kasahstan, Kõrgõzstan ja Valgevene, võrreldes sõjaeelse ajaga 7 protsenti kasvanud. Samuti on 11 protsenti kasvanud maismaapiiripunktide kaudu liikuvate Vene kodanike arv.

Eelnõu kohaselt jääks Koidula piiripunkt avatuks päeval kell 5-22, seejuures oleks kauba tollivormistust võimalik teha kell 7-19. Kavandatav muudatus ei puuduta Koidula raudteepiiripunkti.

Kuna arvestatav osa piiriäärseid elanikke käib tööl teisel pool piiri, on kellaajad valitud arvestades võimalikult palju nende liikumisvajadusega. Arvud näitavad, et 80 protsenti isikute piiriületusi tehakse Koidulas päeval ning öösel on piirületajatest Eesti kodanikke vaid viiendik.