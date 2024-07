Uuring: enamik autojuhte ei pea piirkiirusest kinni

Eestis tuvastatakse liiklusrikkumisi aktiivsemalt

Erinevused on ka Balti riikides kiiruse ületamise eest määratavates karistustes. Enamik Eesti autojuhtidest on saanud kiiruse ületamise eest trahvi ja seda korduvalt ehk keskmiselt üks kuni kolm korda. Vaid 39 protsenti Eesti juhtidest on õnnestunud trahvimata liigelda. Samas Lätis ja Leedus ei ole pea pooled juhid kunagi kiiruse ületamise eest trahvi saanud. Sellest võib omakorda järeldada, et Eestis tuvastatakse ja/või trahvitakse rikkumisi aktiivsemalt. Samas pole tihe karistamine soovitud efekti andnud, sest Lätis on uuringu kohaselt vaatamata harvadele trahvidele kiiruseületajaid kõige vähem, samas Leedus jällegi kõige rohkem.