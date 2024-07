Valehäire: täiendavad uuringud ei kinnitanud lapsel koolera kahtlust

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenusejuht Juta Varjas rääkis, et kahtlus põhines patsiendi haigustunnustel, reisianamneesil ja haigla labori esialgsetel tulemustel, mis näitas teiste seas ka Vibrio cholera olemasolu. «Teatud haiguste puhul, milleks on ka koolera, vajab lõppdiagnoosi panek referentlabori kinnitust,» ütles Varjas.

Laboritulemused kinnitasid, et haigestumist ei põhjustanud koolera.

Nakatumisoht varitseb halva kvaliteediga joogivees kui ka toidus

Varjas lausus, et nakatumine oli tõenäoliselt seotud välismaal halva kvaliteediga joogivee tarbimisega.

Varjas tähendas, et tähelepanu tuleb pöörata ka toidukvaliteedile. Ohtlikumad on mereannid, kala- ja lihatoidud, mida ei ole korralikult kumutöödeldud. Samuti toidud, mille valmistamisel ei ole järgitud hügieenireegleid. Eiratud on toidu säilimisaega või temperatuurireegleid.