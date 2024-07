«Anija vallas on lühis tekitanud kaablirikke,» ütles Elektrilevi kommunikatsioonijuht Kristi Reiland.

Tema sõnul on Elektrilevi brigaad kohapeal toimetamas ja elektriühenduse loodetakse taastada kolme tunni jooksul.

Elektrilevi kaardilt on näha, et Anija vallas on elektrita 747 majapidamist.