Miks tekitas terviseamet eestimaalastele koolerahirmu?

​Kui terviseamet saatis eelmise teisipäeva õhtul välja pressiteate, et Eestis kahtlustatakse üle 31 aasta taas koolerasse nakatumist, tekitas see omajagu hirmu ja paanikat. Terviseamet täpsustas seepeale kiiresti, et ülemaailmsete uuringute järgi on koolera siseriiklik levimus madal ja leviku oht Eestis olematu.