See, mis on PPA ülesanded sõjaajal või kes üldse ja kuidas peaks reageerima, kui Venemaa piltlikult ühe soomukiga provotseerimise eesmärgil üle piiri tuleb, on juba pikemat aega olnud debatikoht ning omamoodi hall ala, kus ka PPA-l endal on sealt majast kostunud signaalide põhjal vastuseid vähevõitu. Kaitseministeeriumi-kaitseväega on küll maha istutud, kuid head selgust ei ole nendest läbirääkimistest veel tulnud.