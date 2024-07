Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) sõnul näitavad kõik märgid seda, et Youtube on Venemaa diktaatori Vladimir Putini järgmine sihtmärk.

Venemaa suurim telekommunikatsioonifirma Rostelekom teatas 12. juulil võimalikest probleemidest Youtube'iga, põhjendades seda Google Global Cache Venemaa riistvara vananemisega. Mitmed sõltumatud analüütikud on aga selle selgituse kahtluse alla pannud ja usuvad pigem, et Venemaa on lõpuks alustanud ka Youtube'i sulgemist nii, et esimeses etapis muudetakse selle aadressi liiklus talumatult aeglaseks.