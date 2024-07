Pevkur tahab uue kantsleri nime ideaalis välja öelda uuel nädalal

Salm esitas 12. juunil kaitseministrile tagasiastumispalve ning ta kommenteeris, et selle taustaks on muu hulgas mure Eesti kaitsevõimekuse arendamise tempo ja finantseerimise pärast, mis ei võimalda tema hinnangul Venemaad kaudtule laskemoona vähesuse tõttu sõjalise konflikti vältimiseks piisavalt heidutada. Tema hinnangul on puudu 1,6 miljardit, et laskemoonavarude puudujääki likvideerida. Senise kantsleri viimane tööpäev on 31. august.