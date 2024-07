Toom ei pääsenud põllumajandusega tegelema, kuid sai rekordarvu komisjone

«Ma arvan, et sama trikki tehti ka mujal. Ma tean, et Riho Terras tahtis ka AGRIsse ja ei saanud,» lisas Toom. «Mul on selline tunne, et nad üritavad praegu Ida-Euroopale ära teha, kui nad hakkavad CAPi (ELi ühtset põlumajanduspoliitikat, E.K.) reformima.»