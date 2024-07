Jürgen Ligi uuest koalitsioonilepingust: tulumaksu tõus ahistab majandust

«Minu latt oleks kõrgemal, aga olen rahul, et õhkkond on palju parem, kui ta on viimasel ajal olnud: lepiti kokku päris vastikutes asjades, mida on vaja teha,» kommenteeris Ligi uut koalitsioonilepet. «Need ei ole kõik mulle absoluutselt meelepärased, kaasaarvatud maksude muutmise viis ei ole majandusele hea. Ja häda pole käibemaksus, vaid loomulikult tulumaksus, mis ahistab majandust. Rääkigu huvigrupid, mis tahavad. See on halb. Me hakkasime ju toibuma majanduses, tulumaks pärsib investeeringuid-ettevõtmisi otseselt. Käibemaks on majanduskasvu suhtes pigem neutraalne.»

Kui maksuküsimus on kõige suurem mure Ligi jaoks, siis hea meel on tal selle üle, et pensione ei mindud kärpima. «Mitte selle pärast, et tahaksin kellegi ees pugeda, vaid seepärast, et pensionäride olukord on kehv,» sõnas Ligi ja rõhutas, et kuigi siin-seal on mõtiskletud pensionite indekseerimise pealt kärpimise üle, siis kõige nõrgematelt ei tohiks esimeses järgus raha ära võtta.

Meenutades oma eelmist aega rahandusministrina (2007–2014), tõdes Ligi, et toona olid majanduskriisi ajal valitsusel ees seisnud ülesanded hoopis kõrgemad. «Kultuur on nii palju muutunud, et kordi väiksem ülesanne läheb palju raskemalt ja sellest tehakse pool. Üheksa protsendi SKT kärpe asemel teeme esimesel aastal 2,5 protsenti ja see ei vii meid tasakaalu, vaid eelarvereeglitega kooskõlla.»

Kui senine rahandusminister Mart Võrklaev (RE) andis tänases intervjuus Postimehele mõista, et võinuks erakonnakaaslastelt rohkem tuge saada, siis Ligi pigem nõustus temaga: «Ministrina olen ma olnud väga isepäine ja ei ole käinud küsimas erakonnalt, mida nad tahavad teha, vaid öelnud erakonnale, mida tuleb teha.[...]. Aga mis probleem on: selle üldise nokkimisega Mart Võrklaeva kallal mindi natukene kriitikas kaasa. Ma olen nõus, et ta tundis seda. Kui Mart rääkis koosolekul õiget juttu, siis alati toetasin.»