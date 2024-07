VANA KULD Michal heidab Svetile ette saamatust taristuprojektide realiseerimisel

Sel nädalal alanud Vanasadama trammiliini ehituse tõttu on Tallinna südalinnas tekkinud märgatavad ummikud. Lisaks autoliiklusele on häiritud ka ühistransport, eriti trammiliiklus. Jalgrattaga liiklemisest rääkimata.

Olete soovitanud linnaelanikel parema tuleviku nimel natuke kannatada, aga nii nagu sügisel alanud Pronksi tänava remondi puhul, tekib nüüdki küsimus tööde planeerimise kohta. Mäletatavasti tunnistas toona ka linnapea, et remonditööde tulemusel tekkinud ummikute puhul huvitab tedagi, kuidas see kõik ikka nii korraldatud sai. Kui mõelda, et veel eelmisel nädalal tuli Tallinna liiklejatel seista hiigelummikus linna põhisel tuiksoonel Pärnu maanteel kuni Järvevanani välja, põhjuseks remonditööd, mis isegi ei toimunud, siis paratamatult kerkib mure selle üle, mis ootab liiklejaid ees suuremate teetööde puhul.