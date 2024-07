Suure-Lähtrus imiku tapmises kahtlustatav naine jõudis eelmisel nädalal Eestisse

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Eliisa Sommer nentis, et naine jõudis Eestisse eelmise nädala kolmapäeval. Tema Eestisse jõudmine oli Sommeri sõnul vajalik, et politsei saaks rääkida naise endaga ning jätkata tõe väljaselgitamist.

Seda, et kõik naise väljaandmiseks vajalikud allkirjad on olemas, andsid Eesti saatkonnale Lissabonis Maroko ametivõimud teada 28. juunil.

Politsei esitas naisele kahtlustuse ning kriminaalmenetlus käib karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb vastsündinu tapmist, mille on toime pannud lapse ema. Tegemist on uurimisversiooniga, mida politsei menetluse käigus põhjalikult kontrollib.

«Kuivõrd prokuratuuri hinnangul on jätkuvalt oht, et naine võib vabaduses asuda kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma, oleme seisukohal, et tema vahistamine on vältimatult vajalik». Pärnu maakohus nõustus prokuratuuriga ning jättis naise kuni kaheks kuuks vahi alla.