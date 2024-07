Looduskaitseorganisatsioonidest ainsana ühte RMK arutellu kaasatud Eestimaa Looduse Fond (ELF) leidis skandaali paisudes, et pole nõus astuma arutellu «Kasvav puu vs. väärindatud puit: mis on parem?», mida RMK reklaamib valeväitega, mida tagatipuks saab tõlgendada ELFi seisukohana.