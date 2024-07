Sikorski kutsus üles Ukraina kaugmaarelvade piirangute tühistamisele

Sikorski sõnul hoiab Ukrainale sellise õiguse andmine ära paljud Venemaa raketirünnakud Ukraina vastu ja see on Kiievi enesekaitseõiguse realiseerimine.

«See oleks täielikult enesekaitse, mis on rahvusvahelise õiguse järgi seaduslik. Lastehaiglate kaitsmine ei ole eskalatsioon,» veenis Sikorski.

Sikorski sõnul tunnistas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba esmaspäevasel videokonverentsil, et olukord Ukrainas on väga raske ja seega kuluksid ära vastavasisulised otsused.

Enne pöördumist valitsuse ees kohtus Zelenskõi nelja silma all kaks nädalat tagasi valimised võitnud peaministri Keir Starmeriga, kes kinnitas, et Ukrainat toetatakse nii kaua kui vaja.

NATO liikmesriigid, nende seas Suurbritannia, on kõhelnud, kas lubada Ukrainal kasutada Läänest saadud relvi sihtmärkide vastu Venemaal, kuna kardetakse, et see võib konflikti eskaleerida.