Biden kutsus demokraate üles Harrist toetama

Biden kinnitas ühtlasi, et tema otsus valmiskampaaniast loobuda oli õige.

«Ma tahan meeskonnale öelda, võtke Harris omaks. Ta on parim,» ütles Biden oma rannakodust helistades Harrise toetamisele üle läinud kampaaniameeskonna peakorteri töötajatele.

«Ma tean, et eilsed uudised on üllatavad ja teil oli seda raske kuulda, kuid see oli õige tegu,» toonitas president.