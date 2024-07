Ühistransporti unustatakse nii räätsasid kui jalutuskeppe

«Ei möödu päevagi, kui sõitjad ei unustaks bussidesse, trammidesse ja trollidesse isiklikke asju. Nii on TLTs hoiustatud nii kelke kui karke, vihmavarje kui koolilõputunnistusi. Minevikust meenuvad ka kunsthambad ning täna on meie leiulaos omaniku ootel näiteks räätsad ja kaitseväe värvides seljakott,» rääkis juhtimiskeskuse direktor Tarmo Lai.

Pidupäevade paiku unustatakse maha ka torte ja muid hõrgutisi, lilli ning kingitusi. Samuti on ühissõidukitest leitud koolilõputunnistusi. Paraku ei tasu arvata, et meie juhid suu leitust magusaks saavad – kõik söödav-joodav utiliseeritakse kohe.

«Kaotatud esemed jõuavad meieni nii heatahtlike sõitjate kaudu, kes eset leides toovad selle juhile kui juhid ise vaatavad ühissõidukid iga tööpäeva lõpus hoolikalt üle. Leitud esemed toimetatakse vahetuse lõppedes dispetšerile. Kui on kahtlus, et olete unustanud mõne eseme ühissõidukisse, soovitame helistada telefonil 6434142, TLT infotelefonile. Ühtlasi on leitud asjade loetelu koos piltidega leitav meie kodulehel. Juhul kui kadunud ese on meie juurde jõudnud, on võimalik see kokkulepitud ajal kätte saada Kadaka tee 62a peakontori valvelauast,» lausus Lai. Enne leitud asja väljastamist tuleb selle omandiõigust meile tõendada, niisama kellelegi leitud asju ei väljastata.