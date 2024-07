Veesõidukite reid Pärnu jõel tuvastas mitmeid rikkumisi

«Ühisreidi eesmärk oli suunata sõudjatele mõeldud eripiirkonnast välja need, kes ei tohtinud seal olla, ja kontrollida, et veepeal viibijad peaks kinni võistluste ajaks kehtestatud jõel liiklemise reeglitest. Mitmed väikelaevajuhid olid teadmatusest suundumas võistluste alale,» selgitas transpordiameti väikelaevade üksuse juhataja Rait Prits.

Lisaks kontrolliti ka väikelaevu ja jette, et seal oleks olemas kohustuslik varustus, juhil juhiluba ja et nad oleks kained.

Transpordiameti teatel tuli kahel juhul juhtida tähelepanu sellele, et väikelaeva registreerimisnumber oli tuhmunud või muutunud lausa loetamatuks. Üks juht tekitas enda väikelaevaga suuremat lainet seal, kus seda teha ei tohtinud ning lisaks selgus kontrollimisel, et tema väikelaevajuhi tunnistus oli aegunud.

«Sellised ühisreidid koos PPAga on väga vajalikud, sest need ühtlustavad kontrollimiste sisu ja tõstavad efektiivsust. Koostöös kahe ametkonnaga saab vahetada kogemusi erinevates piirkondades toimuva kohta,» märkis Prits.

Kontrollreidide eesmärgiks on veenduda väikelaevade kohustusliku päästevarustuse olemasolus ja nõuetele vastavuses, samuti kontrollitakse juhi kainust, väikelaeva ohutu kasutamise nõuetest kinnipidamist ja juhiloa olemasolu, kui need on nõutud.