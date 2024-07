Kolm ja pool aastat peaministri majandusnõuniku ametit pidanud endine Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Ardo Hansson väidab, et viimase aja kriitika ekspeaminister Kaja Kallase (RE) ja tema valitsuse suhtes on olnud ebaõiglane, sest unustatakse ära, kui keerulisse olukorda on Eesti nii varasemate otsuste kui ka rahvusvaheliste pingete tõusmise käigus sattunud.