Sveti asemel saab Tallinna volikogu liikmeks Glebova

Glebova on Keskerakonna liige alates 2013. aastast ning on alates 2014. aastast Tondiraba spordihalli direktor. Ühtlasi tegutseb Glebova Eesti uisuliidu juhatuses ning on seitsmekordne Eesti meister iluuisutamises, milles on esindanud Eestit olümpiamängudel kolm korda.