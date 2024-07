Kõige ohtlikum on tõuksiga sõita öisel ajal - 45 protsenti kergliikurite osalusel õnnetustest toimub ajavahemikus 21.00-06.00 ja 63 protsenti hilisel kellaajal õnnetusse sattunutest on eelnevalt tarvitanud alkoholi.

Eriti mõtlemapanev on tõsiasi, et keskmine alkoholi näit õnnetusse sattunud tõuksijuhil on 1,7 promilli ehk tegemist on keskmise joobega. Selles staadiumis võivad tekkida mäluaugud ning inimese motoorsed võimed on tugevalt kahjustunud