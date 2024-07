Michal tegi väliskõned Soome peaministrile ja Ukraina presidendile

Michal kinnitas Ukraina liidrile, et tema valitsus jätkab igakülgset Ukraina toetamist. «Meie ühiseks eesmärgiks on Ukraina võit. Minu valitsuskoalitsioon on andnud lubaduse, et Eesti jätkab Ukrainale sõjalise abi andmist 0,25 protsendi ulatuses meie SKT-st vähemalt aastani 2027. Panustame aktiivselt ka Ukraina ülesehitamisse ja anname muud vajalikku abi,» sõnas Michal.