Turbafirmade sihikul olnud rabadest tohib kaevandada vähestes

Määruse muudatus ei mõjuta turba kaevandamist praegu kehtivate kaevanduslubadega aladel. Samuti menetletakse lõpuni need loataotlused, mis olid esitatud uue nimekirja kehtestamise ajaks. Pikemas perspektiivis piirab muudatus aga turbakaevandamise laienemise uutele aladele.

Määruse muudatust koostades saatis kliimaministeerium eelnõu avalikule konsultatsioonile teistele ministeeriumitele, valdkonna turuosalistele, liitudele ja ühingutele. «Saime sisukaid ettepanekuid, arutasime need põhjalikult läbi ja võtsime võimalusel arvesse,» ütles kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga. «Turvas on väärtuslik ressurss ja ka oluline ekspordiartikkel, aga kuna selle kaevandamine on väga suure keskkonna- ja kliimamõjuga, peame võimalikku kasu ja kahju hoolega vaagima. Järgnevatel aastatel töötame koos sektoriga välja pikema plaani edasisteks sammudeks.»